В Брянской области перенесли выходной день на Радоницу

3 Апр 13:32 2019-04-03T13:47:49+03:00

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В Брянской области выходной день перенесли с субботы на Радоницу, которую будут отмечать 7 мая. Соответствующий указ подписал брянский губернатор 2 апреля. В этот день православные поминают усопших.

Выходной переносят по многочисленным обращениям жителей области, сообщают в пресс-службе областного правительства. Жители региона будут работать в субботу, 20 апреля.

На практике получается, что на Радоницу не работают только брянские чиновники и сотрудники муниципальных предприятий. Остальным брянцам придется трудиться в обычном режиме.

Кстати, на 20 апреля наметили общегородской субботник. Поэтому работникам муниципальных предприятий будет чем заняться в этот день.

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ИСТОЧНИК KP.RU