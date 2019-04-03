В Брянской области перенесли выходной день на Радоницу
В Брянской области выходной день перенесли с субботы на Радоницу, которую будут отмечать 7 мая. Соответствующий указ подписал брянский губернатор 2 апреля. В этот день православные поминают усопших.
Выходной переносят по многочисленным обращениям жителей области, сообщают в пресс-службе областного правительства. Жители региона будут работать в субботу, 20 апреля.
На практике получается, что на Радоницу не работают только брянские чиновники и сотрудники муниципальных предприятий. Остальным брянцам придется трудиться в обычном режиме.
Кстати, на 20 апреля наметили общегородской субботник. Поэтому работникам муниципальных предприятий будет чем заняться в этот день.
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ИСТОЧНИК KP.RU