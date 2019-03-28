В Брянске общегородские субботники пройдут 6 и 20 апреля
В Брянске 1 апреля начнется месячник по благоустройству. Город будут готовить с теплому времени года, убирать мусор, который скопился за зиму. К майским праздникам в порядок приведут памятники и мемориалы, посвященные Великой Отечественной войне. Убирать будут и городские кладбища. От мусора очистят дворы, городские парки и леса, а также пустыри. Власти призывают руководителей предприятий и организаций организовать уборку прилегающей территории.
В Брянске наметили два общегородских субботника. Они пройдут 6 и 20 апреля. На уборку улиц выйдут сотрудники предприятий и чиновники.
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ИСТОЧНИК KP.RU