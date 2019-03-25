2019-03-25T09:07:00+03:00
Происшествия

В Брянске в ДТП у автовокзала погибли четыре человека

Смертельная автоавария случилась рано утром 25 марта
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.
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В Брянске в страшном ДТП у автовокзала погибли четыре человека. Автоавария случилась около половины шестого утра в понедельник, 25 марта, возле дома №61 на улице Красноармейской, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

По предварительным данным, водитель «Хендай Солярис» столкнулся с «Шевроле Нива». После первая легковушка врезалась в стационарный пункт полиции. А «Шевроле» отбросило на «Рено Логан», который находился позади.

Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

Водитель и трое пассажиров «Хендай» погибли на месте ДТП. Еще одного пассажира иномарки госпитализировали с тяжелыми травмами. В больницу также отвезли водителя и пассажира «Шевроле».

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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