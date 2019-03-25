В Брянске в ДТП у автовокзала погибли четверо мужчин

Страшная автоавария, которая случилась рано утром в понедельник, 25 марта, на улице Красноармейской в Брянске, унесла жизни четырех человек. Около половины шестого утра в понедельник, 25 марта, на перекрестке улиц Красноармейской и Пересвета лоб в лоб столкнулись две легковушки – «Хендай Солярис» и «Шевроле Нива». После удара «Хендай» врезался в стационарный пункт полиции, который находится у подземного пешеходного перехода. А «Шевроле» отбросило на «Рено Логан», который находился позади.

Все погибшие ехали в «Хендай Солярис». Смертельные травмы получили водитель и три пассажира авто. Как рассказали "КП" в УГИБДД по Брянской области, среди трое погибших мужчины, одна - женщина. По словам очевидцев, удар был настолько сильным, что тела двух погибших мужчин отбросило на несколько метров от ДТП - на спуск в подземный переход. Одна женщина, которая ехала в этой же иномарке, выжила. Ее с тяжелыми травмами отвезли в больницу.

- В ДТП серьезно пострадали водитель и пассажирка второй машины – «Шевроле Нива», - рассказали "Комсомольской правде" в Брянске" в пресс-службе регионального УМВД России. - Их также госпитализировали.

Две легковушки столкнулись на перекрестке у брянского автовокзала. Фото: "Комсомольская правда".

Что именно стало причиной трагического ДТП, сейчас выясняют полицейские. По словам очевидцев, один из водителей ехал с превышением скорости.

Дорогу на улице Красноармейской у автовокзала пришлось перекрыть, чтобы растащить покореженные автомобили. Затор в месте ДТП удалось ликвидировать только спустя пять часов после автоаварии.

Тела двух погибших от удара отбросило на спуск в подземный пешеходный переход. Фото: "Комсомольская правда".

По факту смертельного ДТП правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Его расследование взял на личный контроль прокурор Брянской области Александр Войтович. Он поручил прокуратуре Брянска оценить работу всех органов и служб, отвечающих за организацию дорожного движения и его безопасность.

Одна из машин врезалась в пункт полиции.Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

ДТП произошло рано утром в понедельник 25 марта. Фото: "Комсомольская правда".

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