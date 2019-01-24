2019-01-24T09:25:56+03:00
Происшествия

Подробности ДТП на проспекте Московском в Брянске: водитель ВАЗа погиб

Автоавария случилась вечером в среду
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: ОГИБДД УМВД России по городу Брянску.Фото: ОГИБДД УМВД России по городу Брянску.
Изменить размер текста:

Появились подробности ДТП на проспекте Московском в Фокинском районе Брянска. Вечером в среду, 23 января, здесь столкнулись две легковушки. Водитель одной из них погиб.

Автоавария случилась около половины восьмого вечера. 62-летний водитель ВАЗ-21074 ехал по улице Тухачевского и поворачивал налево на проспект Московский. Отечественная легковушка столкнулась с БМВ-318, 31-летний водитель которой двигался по проспекту со стороны улицы Дзержинского в сторону улицы Менжинского. Водителя ВАЗа с тяжелыми травмами госпитализировали. В больнице пенсионер скончался от полученных травм, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

Фото: ОГИБДД УМВД России по городу Брянску.

Фото: ОГИБДД УМВД России по городу Брянску.

Полицейские выясняют причины и обстоятельства ДТП.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Поезда из Брянской области за год перевезли больше 1,25 миллиона пассажиров
Брянская пенсионерка перевела телефонным мошенникам больше 2,5 миллиона рублей
В Брянском художественном музее в этом году заменят системы отопления и освещения
За аренду брянских лесов предприниматели заплатили около 400 миллионов рублей в бюджет
В Бежице обещают увеличить территорию детсада «Светлячок»
Для брянского отца алименты могут увеличиться в четыре раза за то, что он не платил их четыре года
Брянцу, напавшему на заправку с ножом и кирпичом, грозит до 12 лет тюрьмы
Водитель и пострадавшие в ДТП в Мглине в суде не смогли вспомнить, как случилась авария
В Фокинском районе Брянска столкнулись две легковушки: пострадал один человек
Брянским студентам предложили представить проекты по улучшению системы общественного транспорта
В Бежице на улице ограбили 43-летнюю женщину
В Брянске убрали главную городскую елку
В Жуковке пообещали достроить физкультурно-оздоровительный комплекс
В Советском районе Брянска частично перекроют улицу Семашко
В двух гимназиях Брянска откроют лаборатории по программированию и робототехнике
Брянские спортсменки стали призерами турнира по вольной борьбе в Красноярске
В Брянске отремонтировали часы на площади Партизан
В Брянской области три человека погибли, отравившись угарным газом
Подробности смертельного ДТП под Новозыбковом: водитель легковушки не справился с управлением
24 брянца отправятся на операцию в хирургический центр Минздрава России в Москве
Трое торговцев оружием из Белых Берегов не разжалобили областной суд