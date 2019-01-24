Подробности ДТП на проспекте Московском в Брянске: водитель ВАЗа погиб

СЕГОДНЯ 09:25 2019-01-24T09:25:56+03:00

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Появились подробности ДТП на проспекте Московском в Фокинском районе Брянска. Вечером в среду, 23 января, здесь столкнулись две легковушки. Водитель одной из них погиб.

Автоавария случилась около половины восьмого вечера. 62-летний водитель ВАЗ-21074 ехал по улице Тухачевского и поворачивал налево на проспект Московский. Отечественная легковушка столкнулась с БМВ-318, 31-летний водитель которой двигался по проспекту со стороны улицы Дзержинского в сторону улицы Менжинского. Водителя ВАЗа с тяжелыми травмами госпитализировали. В больнице пенсионер скончался от полученных травм, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

Фото: ОГИБДД УМВД России по городу Брянску.

Полицейские выясняют причины и обстоятельства ДТП.

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