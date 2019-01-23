2019-01-23T21:45:05+03:00
Происшествия

В Фокинском районе Брянска столкнулись две легковушки: пострадал один человек

Его из груды металла вызволяли с помощью спецтехники
Мария Дедкова
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Фото: vk.com, Ольга БондаренкоФото: vk.com, Ольга Бондаренко
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В Брянске на пересечении проспекта Московского и улицы Тухачевского произошло ДТП. Около семи часов вечера 23 января здесь столкнулись две легковушки. Одна из машин влетела в заграждение.

На место происшествия выехали спасатели, сотрудники ГИБДД и работники скорой медпомощи.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области, в автоаварии пострадал один человек. Его из-под груды металла пришлось вызволять с помощью спецтехники.

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