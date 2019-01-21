В Жуковской больнице вышел из строя новый рентген-аппарат

СЕГОДНЯ 15:25 2019-01-21T15:25:49+03:00

Техника проработала в тестовом режиме меньше месяца

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В Жуковской межрайонной больнице вышел из строя новый рентген-аппарат. Починить его планируют в ближайшее время.

- Аппарат работал до десяти часов утра субботы, 19 января, - рассказали «Комсомольской правде» в Брянске» в медицинском учреждении. - Но внезапно вышел из строя трансформатор. Мы направили запрос в Тулу, откуда нам привезли оборудование. Скоро специалисты, которые ремонтируют рентген, будут у нас.

На стадии запуска новый рентген использовали в тестовом режиме. На новый аппарат направляют экстренных больных, пациентов с травмами.

В Жуковской больнице кроме нового рентгена снимки внутренних органов можно сделать в кабинете флюорографии, на компьютерном томографе и передвижном рентген-аппарате, который используют в реанимации.

Напомним, департамент здравоохранения Брянской области 17 января отчитался, что в Жуковской межрайбольнице установили новый рентген. Но пациенты начали жаловаться: мол, аппарат хоть и появился, но не работает.

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