2019-01-19T20:03:59+03:00
Общество

В Жуковской райбольнице установили новый рентген-аппарат

Для этого пришлось отремонтировать некоторые кабинеты в медучреждении
Елена РАКОВА
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Новый рентген-аппарат в жуковской больнице. Фото: Департамент здравоохранения Брянской области.Новый рентген-аппарат в жуковской больнице. Фото: Департамент здравоохранения Брянской области.
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В Жуковской межрайонной больнице установили новый рентген-аппарат. Перед этим, в декабре, отремонтировали рентген-кабинет, сообщают в областном департамента здравоохранения.

В кабинете привели в порядок системы отопления и электроснабжения, переделали систему пожарной безопасности, установили новейшую систему радиологической защиты пациента и медработника. Новое оборудование позволяет фиксировать исследуемую часть тела пациента в нужном положении, производить исследования, как горизонтальном, так и в вертикальном положении. Вся обработка результатов производится на основе компьютерных программ.

Жуковская межрайонная больница оказывает медицинскую помощь жителям Жуковского и Рогнединского районов. В состав медучреждения входят стационары и поликлиника межрайонной больницы, Рогнединская участковая больница, Ржаницкая, Овстугская, Заборско–Никольская врачебные амбулатории и 24 фельдшерско-акушерских пунктов.

В Жуковской межрайонной больнице открыто первичное сосудистое отделение на 50 коек специализирующееся на лечении инсультов и инфарктов, в котором успешно эксплуатируется компьютерный томограф. Также, открыт травматологический центр второго уровня на 28 травматологических коек.

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