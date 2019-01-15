Александр Сай вновь стал директором брянского аэропорта

СЕГОДНЯ 11:37 2019-01-15T11:37:59+03:00

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Александр Сай вновь стал директором Международного аэропорта «Брянск». Об этом он рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» в Брянске». Александр Сай сменил на этой должности Игоря Избача, который покинул свой пост по собственному желанию. Исполнять свои обязанности новый директор начал еще 11 января.

Александр Сай был директором аэропорта «Брянск» до Игоря Избача. При нем открылись авиарейсы из Брянска в Москву. После назначения нового руководителя перешел на должность его заместителя.

В конце декабря стало известно, что в этом году из брянского аэропорта самолеты полетят в Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар и Минеральные Воды. Список субсидируемых опубликовала Росавиация. Также две авиакомпании будут летать в турецкую Анталью.

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