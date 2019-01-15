2019-01-15T11:37:59+03:00
Общество

Александр Сай вновь стал директором брянского аэропорта

Игорь Избач покинул свой пост по собственному желанию
Марина АНТОНОВА
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Исполнять свои обязанности новый директор начал еще 11 января.Исполнять свои обязанности новый директор начал еще 11 января.Фото: Марина АНТОНОВА
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Александр Сай вновь стал директором Международного аэропорта «Брянск». Об этом он рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» в Брянске». Александр Сай сменил на этой должности Игоря Избача, который покинул свой пост по собственному желанию. Исполнять свои обязанности новый директор начал еще 11 января.

Александр Сай был директором аэропорта «Брянск» до Игоря Избача. При нем открылись авиарейсы из Брянска в Москву. После назначения нового руководителя перешел на должность его заместителя.

В конце декабря стало известно, что в этом году из брянского аэропорта самолеты полетят в Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар и Минеральные Воды. Список субсидируемых опубликовала Росавиация. Также две авиакомпании будут летать в турецкую Анталью.

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