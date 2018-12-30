2018-12-30T15:59:41+03:00
Общество

В следующем году самолеты из Брянска полетят в Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар и Минеральные Воды

Стал известен список субсидируемых направлений
Мария Дедкова
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Фото: пресс-служба правительства Брянской областиФото: пресс-служба правительства Брянской области
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29 декабря Росавиация опубликовала на сайте список субсидируемых маршрутов на следующий год. В 2019-м из Брянска полетят самолеты в Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Минеральные Воды.

В северную столицу по-прежнему будут летать лайнеры А-319 и Эмбаер-170. Авиарейсы запланированы три раза в неделю.

С 1 марта два рейса в неделю будут выполнять самолеты Суперджет-100 в Краснодар, с а с 1 мая - два рейса в неделю в Сочи.

1 мая из Брянска отправится рейс до Минеральных Вод. Самолет на 50 мест будет летать раз в семь дней.

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