10 Янв. 2019 2019-01-10T08:45:20+03:00

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В Брянске нашли живой пропавшую 77-летнюю пенсионерку. Пожилая женщина ушла из дома в среду, 9 января. Она нуждалась в медицинской помощи.

Пользователи в соцсетях рассказали, что видели пропавшую женщину. Она покупала билет со станции Брянск-Орловский до станции Брянск-Льговский. Пенсионерка была растеряна и не смогла объяснить, куда ей нужно. Потерявшуюся женщину нашли в электричке и проводили домой.

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