В Брянске ищут пропавшую 77-летнюю Нину Бельцеву

9 Янв. 2019 2019-01-09T17:05:04+03:00

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В Брянске полицейские и волонтеры ищут пропавшую 77-летнюю Нину Бельцеву. Пенсионерка ушла из дома в среду, 9 января. Женщина нуждается в медицинской помощи, сообщают в группе поискового отряда "Лиза Алерт Брянск".

Приметы пропавшей: рост 168 сантиметров, нормального телосложения, светло-русые волосы с проседью, короткая стрижка, зеленые глаза. У женщины нет передних зубов. Она была одета в темно-фиолетовую куртку до колен, малиновый берет, обута в черные сапоги.

Если вы видели Нину Бельцеву или знаете, где она находится, сообщите полицейским или добровольцам.

Телефон поискового отряда: 8-800-700-54-52.

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