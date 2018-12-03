Уволенным брянцам предпенсионного возраста будут платить по 11 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:05 2018-12-03T15:17:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Уволенные перед самой пенсией жители Брянской области смогут получать в течение года по 11 тысяч 280 рублей. Ежемесячное пособие по безработице для них будет больше, чем обычно. Эта сумма равна прожиточному минимуму по России за второй квартал 2018 года. Об этом говорили на совещании с замгубернатором в правительстве Брянской области в понедельник, 3 декабря.

Чтобы получить пособие, брянцы должны будут обратиться в службу занятости в течение года после увольнения. До этого официально трудоустроены они должны быть не меньше полугода и «белая» зарплата должна быть не меньше 15 тысяч 40 рублей. Тем людям, которые не работали больше года или тем, кого уволили за нарушение трудовой дисциплины, назначат минимальное пособие по безработице на три месяца. Кстати, в следующем году эта выплата увеличится с 850 до 1500 рублей.

В следующем году из федерального бюджета выделят 30 миллионов рублей для профессионального обучения брянцев старшего поколения. Дополнительное образование получат около 450 человек предпенсионного возраста.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».