2018-12-03T15:17:44+03:00
Общество

Уволенным брянцам предпенсионного возраста будут платить по 11 тысяч рублей

30 миллионов рублей потратят на профобучение 450 человек старшего поколения
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Сумма ежемесячной выплаты равна прожиточному минимуму.Сумма ежемесячной выплаты равна прожиточному минимуму.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Уволенные перед самой пенсией жители Брянской области смогут получать в течение года по 11 тысяч 280 рублей. Ежемесячное пособие по безработице для них будет больше, чем обычно. Эта сумма равна прожиточному минимуму по России за второй квартал 2018 года. Об этом говорили на совещании с замгубернатором в правительстве Брянской области в понедельник, 3 декабря.

Чтобы получить пособие, брянцы должны будут обратиться в службу занятости в течение года после увольнения. До этого официально трудоустроены они должны быть не меньше полугода и «белая» зарплата должна быть не меньше 15 тысяч 40 рублей. Тем людям, которые не работали больше года или тем, кого уволили за нарушение трудовой дисциплины, назначат минимальное пособие по безработице на три месяца. Кстати, в следующем году эта выплата увеличится с 850 до 1500 рублей.

В следующем году из федерального бюджета выделят 30 миллионов рублей для профессионального обучения брянцев старшего поколения. Дополнительное образование получат около 450 человек предпенсионного возраста.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Брянской области отметят 215-летие со дня рождения Федора Тютчева
Брянская область оказалась в хвосте рейтинга по зарплатам
Со следующего года в Брянской области увеличится пособие по безработице
В Дятьковском районе лоб в лоб столкнулись две легковушки: есть пострадавший
Мэрия: Канализационный коллектор в Фокинском районе Брянска ремонтируют на двухметровой глубине
В Брянской области задержали контрабандистов с 30 тоннами черного лома
В горящем доме в Брянской области погибли молодая мать и двое ее маленьких детей
В Брянске стартовала декада подписки на «Комсомолку» и «Брянские известия»
Житель Брянска отправил покупателю коробку с проводами вместо мобильного телефона
В Брянске вандалы разгромили новогоднюю арку желаний
В Брянске умерла пенсионерка, которая попала под машину в пятницу
В Фокинском районе Брянска прорвало канализацию
В Бежицком районе Брянска на горожанку напала собака
В Брянске потребовали установить пешеходные ограждения и оборудовать тротуары у школы в Фокинском районе
В Жуковке осудили пару наркоторговцев
В Брянске оштрафовали дрифтеров на парковке гипермаркета
Подробности ДТП на проспекте Московском в Брянске: травмы получила 42-летняя женщина
Под Брянском иномарка сбила 23-летнюю девушку
В Погарском районе открыли обновленный дом культуры
В Брянск с гастролями приедет костромской камерный драмтеатр
В Почепском районе открыли храм во имя князя Дмитрия Донского