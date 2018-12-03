Со следующего года в Брянской области увеличится пособие по безработице

СЕГОДНЯ 15:17 2018-12-03T15:17:13+03:00

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Со следующего года в Брянской области, как и по всей России, увеличится размер пособия по безработице. Больше станет как максимальная выплата, так и минимальная. Вместо 4900 рублей и 850 рублей, она станет равна 8000 рублей и 1500 рублей, сообщают в пресс-службе областного правительства.

Больше всего смогут получить брянцы, которых уволили в предпенсионном возрасте. Их пособие по безработице будет равно 11 тысяч 280 рублей. Это соответствует прожиточному минимуму по России.

Сейчас в службе занятости Брянской области зарегистрировано 10,5 тысячи вакансии. 77 процентов из них – это рабочие профессии. Около трети вакансий – неквалифицированный труд. Самые популярные в Брянской области вакансии – на мясоперерабатывающих и промышленных предприятиях, а также в сфере сельского хозяйства.

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