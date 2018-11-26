По факту ДТП в Брянске, в котором погиб 21-летний пешеход, завели уголовное дело

СЕГОДНЯ 09:42 2018-11-26T09:43:17+03:00

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По факту автоаварии в Фокинском районе Брянска, в котором погиб 21-летний пешеход, завели уголовное дело. 18-летний водитель за рулем «Нисан Тиана» ехал с превышением скорости. К тому же, у молодого человека был небольшой стаж вождения. Виновнику ДТП грозит до пяти лет колонии, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Напомним, ДТП случилось около полвины первого ночи в воскресенье, 25 ноября, возле дома №32 на проспекте Московском. 21-летний парень переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Он умер от полученных травм на месте автоаварии.

ДТП случилось на пешеходном переходе, который только что перенесли от бывшей остановки «Брянск-2». День назад светофор только начал работать. Но ночью его выключают, пишут пользователи. Судя по фотографиям, иномарка получила серьезные повреждения.

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