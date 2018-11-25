В Брянске на проспекте Московском автомобилист насмерть сбил 21-летнего парня на зебре

СЕГОДНЯ 16:17 2018-11-25T16:17:44+03:00

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В Брянске на проспекте Московском автомобилист насмерть сбил 21-летнего парня на пешеходном переходе. Дорожно-транспортное происшествие произошло около 00.30 24 ноября.

По предварительной информации областной Госавтоинспекции, 18-летний водитель автомобиля "Нисан теана" двигаясь от улицы Западной к улице Белорусской сбил 21-летнего парня. Молодой человек перебегал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

К сожалению, медикам не удалось спасти жизнь брянцу. От полученных травм он скончался еще до приезда скорой помощи.

Всего за последние сутки в Брянской области произошло три дорожно-транспортных происшествия, в которых два человека погибли и еще двое получили различные травмы.

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