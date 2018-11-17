2018-11-17T11:28:49+03:00
Общество

Брянские участковые отметили профессиональный праздник

Отличившимся сотрудникам вручили заслуженные награды
Елена РАКОВА
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Участковым вручили заслуженные награды.Участковым вручили заслуженные награды.Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области
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Брянские участковые отметили профессиональный праздник. В этом году торжество стало юбилейным. Ровно 95 лет назад в системе МВД появилась служба участковых.

Врио начальника УМВД России по Брянской области полковник внутренней службы Александр Поздняков поблагодарил участковых за добросовестную службу, подчеркнул важность их работы в системе охраны общественного порядка.

- Во все времена участковые уполномоченные были и остаются главным связующим звеном органов внутренних дел с населением, гарантом непосредственной защиты прав и свобод граждан от преступных посягательств, - отметил главный брянский полицейский. - В системе органов внутренних дел эту службу неслучайно называют самой народной. Ведь именно участковые уполномоченные первыми приходят на помощь людям, вникают в их проблемы.

Каждый год брянские полицейские участвуют во всероссийском конкурсе «Народный участковый», который проводит издательский дом «Комсомольская правда» и Министерство внутренних дел России. Семь лет назад, в самом первом конкурсе – победу одержал старший участковый уполномоченный межмуниципального отдела МВД России «Почепский» Алексей Самолин. Он получил погоны подполковника из рук министра внутренних дел и автомобиль «Нива» от издательского дома «Комсомольская правда». А 16 ноября в Москве как победитель конкурса погоны подполковника и ключи от автомобиля «УАЗ Патриот» из рук министра получил еще один наш земляк – участковый Сергей Кузюков из Севска. Мы вместе показали всей России, что наши участковые – самые народные, их уважают и поддерживают жители Брянщины.

На празднике отличившимся сотрудникам МВД и ветеранам службы участковых уполномоченных вручили ведомственные награды и памятные медали.

Затем для полицейских устроили концерт.

Для полицейских устроили праздничный концерт. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

Для полицейских устроили праздничный концерт.Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

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