"Народным участковым-2018" стал майор полиции с Брянщины

В здании МВД России, в канун праздника - Дня участкового уполномоченного полиции прошла торжественная церемония награждения лучших в профессии. Памятные статуэтки, грамоты и очередные звания победителям Всероссийского конкурса "Народный участковый-2018" вручал министр МВД России Владимир Колокольцев и главный редактор газеты "Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин.

- Каждый из наших финалистов заслужил поздравления. На участковых возложен основной объем задач по профилактике правонарушений: за год они раскрыли 340 тысяч преступлений, рассмотрели 13 миллионов обращений граждан, ежедневно осуществляют административный надзор за более миллионом граждан, к которым нужен особый подход. Результатом этих мер стало снижение числа тяжких преступлений на бытовой почве, а также криминальных посягательств, совершенных ранее судимыми, - отметил в словах поздравления глава МВД Владимир Колокольцев.

Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин вручает диплом лауреату конкурса.

Победителем Всероссийского конкурса "Народный участковый-2018" стал 33-летний майор полиции Сергей Кузюков из Управления МВД России по Брянской области. Он набрал наибольшее число голосов читателей сайта kp.ru (конкурс проводится МВД России совместно с "Комсомолкой" в 8-ой раз).

Сергей Кузюков в органах более 17 лет. Отвечает за сложный участок, который находится рядом с таможенным пунктом на границе с Украиной. В раскрытии преступлений офицеру полиции помогает опыт работы следователем. В свободное от службы время майор защищает ворота сборной команды по футболу "Севский". В социальных сетях голосовать за папу активно призывала дочка Диана.

Майор полиции Сергей Кузюков служит в Управлении МВД России по Брянской области.

Второе место по числу симпатий на портале "КП" занял 29-летний майор полиции Управления МВД России по Калужской области Тимур Нурбагандов.

Майор полиции Управления МВД России по Калужской области Тимур Нурбагандов занял второе место по итогам голосования.

За плечами майора 13 лет службы. В 2014 году он уже становился победителем второго этапа конкурса "Народный участковый". Отличился Тимур Нурбагандов и в прошлом году: министр МВД России Владимир Колокольцев наградил храброго офицера медалью "За смелость во имя спасения". Зная о том, что в горящих цехах Ермолинской фабрики хранятся баллоны с кислородом и бочки с краской, участковый эвакуировал оттуда около 100 рабочих.

Третье место читатели "Комсомолки" отдали 33-летней участковой Управления МВД России по городу Архангельску старшему лейтенанту Оксане Марьяндшевой.

Старший лейтенант полиции из Архангельска Оксана Марьяндышева.Фото: Александр БОЙКО

На плечах именно этого полицейского держится организация профилактической работы с архангелогородцами, которые вернулись из мест лишения свободы, и состоят на различных профилактических учетах.

Напомним, первый этап конкурса "Народный участковый" прошел в сентябре в подразделениях МВД. В октябре каждый их субъектов России выбрал лучших участковых территориальных органов МВД России. И только после такого тщательного отбора 83 офицера полиции приняли участие в финальном всероссийском этапе конкурса на федеральном уровне, который прошел с 1 по 10 ноября на портале "Комсомольской правды" в форме онлайн-голосования. За участников конкурса свои голоса отдали более 500 000 граждан России.

Учитывались все голоса. Но одновременно отсеивались те, что поступали из-за границы и многократно. Снимались накрутки, которые распознавались аппаратными средствами.

В итоге победители конкурса определялись комиссией не абсолютным большинством голосов, а на основании индекса доверия граждан - количество полученных в ходе онлайн-голосования данных соотносится с численностью населения, проживающего в регионе, который и представляет каждый из участников.

- В этом году в голосовании на сайте «Комсомолки» приняло участие более полмиллиона жителей страны. Конкурс очень полезный, так как повышает значимость и престиж вашей работы, информирует граждан о том, какие положительные изменения происходят в правоохранительных органах. В своей жизни 5 лет ездил за рулем УАЗа. Это было достаточно счастливое время, когда я работал корреспондентом на Севере, на Байкало-Амурской магистрали. Потому с большой завистью буду смотреть, как вручат победителю ключи от этой надежной машины,- сказал Владимир Сунгоркин, поздравляя победителей конкурса.

Приз победителю конкурса - внедорожник УАЗ "Патриот".Фото: Александр БОЙКО

Торжественная церемония награждения лучших участковых завершилась традиционным вручением главного приза Всероссийского конкурса "Народный участковый – 2018" - новенького внедорожника УАЗ "Патриот". Ключи от автомобиля "Народному участковому - 2018" года майору полиции Сергею Кузюкову вручил представитель Ульяновского автомобильного завода Артем Желтиков.

- Участковый это универсальный солдат. Он должен быть психологом, воспитателем, следить за порядком на участке. Такой же универсальной должна быть и его машина. Желаем, чтобы УАЗ "Патриот" доставлял нашего победителя домой всегда в целости и сохранности, - напутствовал представитель завода победителя конкурса.

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