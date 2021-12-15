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Происшествия15 декабря 2021 7:50

Присяжные вынесли обвинительный вердикт насильнику из почепской деревни Кожемяки

Коллегия состоялась 14 декабря в Брянском областном суде
Марина АНТОНОВА
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36-летнему мужчине грозит пожизненное заключение.

36-летнему мужчине грозит пожизненное заключение.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Брянской области присяжные единогласно вынесли обвинительный вердикт насильнику из почепской деревни Кожемяки. Коллегия состоялась 14 декабря, сообщают в пресс-службе Брянского областного суда.

36-летнего местного жителя обвиняют в убийстве, совершенном с особой жестокостью, сопряженном с насильственными действиями сексуального характера и в насильственных действиях сексуального характера, совершенных с особой жестокостью.

Напомним, зверское убийство в деревне Кожемяки Почепского района произошло 22 ноября прошлого года. Мужчина отмечал свой день рождение в гараже. После застолья он заперся с 18-летней девушкой и долго над ней издевался. Спасти потерпевшую не удалась. Она скончалась на операционном столе.

- На основании обвинительного вердикта судом будет вынесен обвинительный приговор, - говорят в пресс-службе суда.

Насильнику грозит пожизненное заключение.

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