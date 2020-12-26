Жители деревни Кожемяки Почепского района, где насильник до смерти замучал 18-летнюю девушку, обратились к президенту России Владимиру Путину. В коллективном обращении брянцы просят дать садисту пожизненный срок. О этом пишет издание «Брянские новости».Как рассказали местные жители, мужчина держал в страхе всю деревню. Обращаться в полицию не решались, боясь за собственную жизнь и родственников. После же случая с убийством 18-летней девушки, сельчане молчать не стали. И направили коллективное обращение к главе государства и в различного рода инстанции.«Если у нас правовое государство, то те люди, к которым с последней надеждой на торжество справедливости обращаются сельские жители, не должны отделаться отписками, не должны переправлять «вниз по лестнице» нашу просьбу, крик души, наше возмущение», – цитирует СМИ местную жительницу Татьяну Качуру.Напомним, зверское убийство в деревне Кожемяки Почепского района произошло 22 ноября. Тогда местный житель отмечал день рождение в своем гараже. После застолья он заперся с 18-летней девушкой и долго над ней издевался. Предварительно, жертву мужчина изнасиловал и вогнал ей мелкие металлические предметы, а также часть металлической трубы. Спасти потерпевшую не удалась. Она скончалась на операционном столе от травм в области таза.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».