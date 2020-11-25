В брянской деревне насильник до смерти замучил 18-летнюю девушку

В деревне Кожемяки в Почепском районе на прошедших выходных 35-летний местный житель до смерти замучил 18-летнюю девушку. О происшествии написали в социальных сетях. В ночь с 21 на 22 ноября мужчина отмечал свой день рождения в гараже.

По сообщениям из соцсетей, он издевался над девушкой, пока она потеряла сознание. Потом позвонил родителям, сообщил, что дочке стало плохо после выпитого алкоголя. Потерпевшую забрали. Когда увидели, что она истекает кровью, вызвали скорую помощь.

В почепской больнице девушке сделали две операции. К несчастью, врачам ее спасти не удалось.

Местные жители пишут, что изверга задержали, поместили в СИЗО. А еще сообщают, что раньше ему удавалось избежать ответственности за изнасилование.

Делом занимаются в Следственном управлении СКР по Брянской области. По факту преступления завели уголовное дело. Подозреваемого арестовали 24 ноября.

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