«Лепестки», «колокольчики» и «гусеницы»: ВСУ сбрасывают на Брянщину противопехотные мины

Фото: Александр МОСИН.

На прошлой неделе ВСУ с беспилотников заминировали противопехотными минами Брянск. - Сброшено большое количество взрывчатых устройств по территории трех школ и 17 детских садов, - сообщил брянский губернатор Егор Ковальчук.

В течение суток шло разминирование и уже на следующий день губернатор сообщил, что «большая часть взрывных устройств уже найдена и обезвреживается, но спецслужбы должны закончить свою работу, поэтому прошу всех жителей прилегающих микрорайонов с пониманием отнестись к этой ситуации и ограничить перемещение».

Это уже не первое дистанционное минирование мирных населенных пунктов на Брянщине. На прошлой неделе БПЛА противника засыпали минами-«лепестами» райцентр Навлю и леса вокруг этого поселка. Об этом сообщает сайт «МК-Брянск».

В лес за грибами ходить опасно!

Ведь под ногами у жителей Брянщины другая мины. В результате подрыва на минном устройстве под Навлей пострадал 64-летний мужчина, грибник, который с многочисленными травмами доставлен в больницу.

- Походы в лес потенциально опасны и могут закончиться трагически. Откажитесь от походов в лес в районах, прилегающих к зоне проведения специальной военной операции, и там, где действуют официальные ограничения на посещение лесов, - призвал земляков Егор Ковальчук.

К сожалению, противник забрасывает минами уже не только районы рядом с границей. От взрывов противопехотных мин пострадали два грибника в Дятьковском районе, который находится вдалеке от границы - на самом севере Брянщины и граничит с Калужской областью. Несколько дней назад от взрыва противопехотной мины во дворе своего дома погиб 55-летний житель Дятьково.

Из-за сброса мин-«лепестков» движение по Брянску и Навле было заблокировано. Были выставлены временные блок-посты, натянуты ленты ограждения, передвижение по улицам ограничено. Объявление о минной опасности сделала и администрация в приграничном Стародубском районе.

Даже после разминирования местных жителей предупреждают, что «сохраняется вероятность того, что не все устройства или места их распространения выявлены. В связи с этим просим граждан соблюдать предельную осторожность и строго следовать следующим рекомендациям: передвигайтесь только по тротуарам и пешеходным дорожкам, по возможности — в светлое время суток; избегайте участков с растительностью; воздержитесь от посещения кладбищ без вынужденной необходимости; воздержитесь от посещения лесополос, оврагов, заброшенных строений, а также кладбищ; исключите сбор грибов, ягод, валежника, а также любые хозяйственные работы (в том числе на огородах и прилегающих участках) до официального сообщения о снятии ограничений».

Особое внимание в Навле обратили на кладбища, так как основная часть лепестков попало туда.

- На кладбища выбросили мины-«лепестки», - рассказывает житель Навли, руководитель местной волонтёрской организации «Энергия добра» Александр Макаричев, - спасибо нашим ребятам-сапёрам, которые нашли и обезвредили большинство мин, а в траве они до сих пор могут лежать. Поэтому посещение кладбищ запрещено. В лес запрещено ходить, боязно. Это негодяи сделали – бандеровцы, которые сейчас командуют на Украине. Они сейчас зверствуют сейчас ещё сильнее, чем в ту войну. Они не смотрят ни на детей, ни на народ, ни на что. По мирным людям бьют, стреляют и ракеты запускают – это варварство, фашизм. Их надо за это наказывать, - уверен Александр Васильевич.

Мины бывают…

Боец Александр Мосин с позывным «Брянец», который уже пятый год находится на передовой в зоне СВО рассказа о том, какие бывают мины.

. Недавно Александр вернулся на фронт после отпуска по ранению и уже в боевых условиях встретил свой 41-й День рождения.

Фото: Александр МОСИН.

- Мины бывают разные, - рассказывает Александр, - про «лепестки» уже все знают. «Колокольчики» или «лампочки» похожи на цоколь советских лампочек с ленточками на конце. Враг активно использует и старые советские пластиковые мины, которые вроде бы давно сняты с вооружения, но всё равно остаются смертельно опасными.

Рассказал боец и о новейшем изобретении. Это мины- «гусеницы». Они очень привлекательно выглядят, особенно для детей.

- Вчера чуть не наступил на такую, - показывает боец фотографию смертельной «игрушки», - надо быть предельно внимательными, иначе ноги на раз-два улетают.

Кстати, когда освобождал Курскую область, то там много видел мин, замаскированных под бытовые предметы – отвертки, радиоприёмники. Здесь, под Константиновкой таких не встречается. Но всё равно соблюдаем главное правило – не ты положил и не поднимай.

Напомним, ВСУ атаковали БПЛА три школы и 17 детских садов в Брянске 30 октября.