Взрывные устройства разбросаны по улицам. ФОТО: Егор Ковальчук.

В пятницу киевские боевики атаковали Брянскую область. Налеты совершены на учреждения, куда ходят дети. Опасность сохраняется до сих пор. Рассказываем, что известно об атаке БПЛА на школы и детские сады в Брянске 30 октября.

Последние новости об атаке БПЛА на Брянск 30 октября 2026

В 6:51 губернатор Егор Ковальчук объявил ракетную опасность на территории региона. Была запущена система оповещения.

«По возможности оставайтесь дома. Укройтесь в помещении без окон с капитальными стенами! Не подходите к окнам! Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место», - напомнил глава Брянской области.

В 7:34 он дал отбой тревоги. А далее стало известно об атаке с использованием беспилотников.

«По предварительной информации, в Бежицком районе Брянска произошел сброс взрывчатых веществ с вражеского БПЛА», - сообщил Ковальчук в 8:10.

Политик призвал земляков сохранять спокойствие и не перемещаться в районе улицы Металлургов, школ № 66 и прилегающих территорий.

Экстренные службы работают на местах прилетов. ФОТО: Егор Ковальчук.

В 9:26 стало известно, что украинские вооруженные формирования целенаправленно бьют по образовательным учреждениям областного центра. В качестве цели выбраны социальные объекты в Бежицком районе.

«Сброшено большое количество взрывчатых устройств по территории трех школ и 17 детских садов», - рассказал Егор Ковальчук.

Тем временем, днем 30 октября администрация Брянска проинформировала, что в Советском районе завершается обследование квартир на улицах Ромашина и Любезного, поврежденным после атак БПЛА. Главная задача властей - организовать адресную помощь пострадавшим.

«Для этого специалисты администрации Советского района обходят квартиры в повреждённых домах. Уже обследовано 176 квартир, составляются дефектные ведомости и акты на разбитое имущество. Эти документы необходимы для последующего возмещения ущерба жителям. Осталось обследовать несколько помещений, собственники которых пока на связь не вышли», - объяснили в мэрии.

Тем, чье жилище или машина пострадали при украинском терроре, рекомендуют обращаться в Советский межрайонный следственный отдел Брянска по телефону: +7 (4832) 72-16-92, +7-910-743-66-72.

Кроме того, зафиксированы удары и по другим районам региона. В поселке Навля дрон ВСУ атаковал частный дом, погиб 19-летний парень. Его семье власти окажут помощь. Одно здание в результате налета сгорело, в другом повреждены окна.

А в деревне Верхи Дятьковского района из-за киевских БПЛА сгорел автомобиль, повреждены жилой дом и бывшая школа.

Ограничения движения после атаки БПЛА в Брянске 30 октября

Террор ВСУ сказался на обычной жизни горожан. В Брянске из-за атаки БПЛА пришлось вносить коррективы и ограничения в организации движения на проезжих частях.

«Движение в районе улиц Донбасской, Металлургов перекрыто. На месте работают оперативные службы, ведется работа по разминированию», - проинформировал губернатор.

Фото и видео с места атаки БПЛА в Брянске 30 октября 2026

Егор Ковальчук также опубликовал кадры с мест атаки БПЛА на Брянск в пятницу 30 октября. На снимках видно, как взрывные устройства, скинутые с дронов, хаотично разбросаны по улицам.

Автомобили оказались окружены взрывчатками. ФОТО: Егор Ковальчук.

Так, в беду попал местный житель. Он оказался в машине, окруженной бомбами. Для спасения понадобилась помощь специалистов. К счастью, обошлось.

«Саперы эвакуировали водителя из машины, вокруг которой были разбросаны взрывные устройства с украинского беспилотника», - говорит Ковальчук.

В Брянске из машины, окруженной взрывчатками, эвакуировали женщину

Для безопасности на него надели бронежилет и вывели из зоны поражения осколками.

Сейчас взрывотехники продолжают разминировать территорию. Егор Ковальчук просит жителей не мешать работе спецслужб и не рисковать. Лучше всего не покидать дома и не передвигаться на опасной территории.