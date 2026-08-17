В Брянске принимают документы у собственников квартир, пострадавших при ракетном ударе ВСУ 14 августа

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Советской районной администрации города Брянска начали принимать документы у собственников квартир, пострадавших при ракетном ударе ВСУ 14 августа. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

- На данный момент известно о 157 пострадавших жилых помещениях, - рассказали в мэрии Брянска. - Все 157 помещений комиссией обследованы. Ведется работа по составлению дефектных ведомостей.Параллельно развернута работа по сбору документов, которые должны предоставить собственники поврежденных жилых помещений.

Для получения компенсации за повреждение жилого помещения необходимы следующие документы: постановление о признании потерпевшим, паспорт, СНИЛС собственника, ИНН собственника, реквизиты расчетного счета собственника, документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение.

- Одним из важнейших документов является постановление следственного комитета о признании собственника потерпевшим, - обращают внимание собственников пострадавших квартир в мэрии Брянска. - Благодаря оперативной работе следователей на месте происшествия было оформлено сразу 138 таких постановлений.

А тем, кто еще не получил такой документ, нужно будет обратиться в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 158. Телефон для связи: +79107436672.

Оформлением документов в районной администрации занимается отдел ЖКХ, в который можно обратиться по телефонам: 8 (4832) 30-68-51, 30-68-55.

Напомним, в Брянске при ракетной атаке ВСУ пострадали четыре многоквартирных дома и один частный.