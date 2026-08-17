Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске при ракетной атаке ВСУ пострадали четыре многоквартирных дома и один частный. По предварительной информации, ущерб нанесен 157 жилым помещениям. Такие итоги подвела комиссия при администрации Советского района. Работа продолжается, число может увеличиться. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

- Задачи, поставленные руководителем региона Егором Ковальчуком, выполняются, - говорят в мэрии Брянска. - К этому часу все 157 помещений обследованы комиссией, составлены акты. Распространены памятки, граждане во время обхода проинформированы о порядке и размерах денежных выплат.

Сейчас уже восстановили тепловой контур домов. Собственники нескольких квартир отказались от помощи строителей, чтобы закрыть окна своими силами.

Управляющие компании и волонтеры убрали осколки и строительный мусор.Спецслужбы продолжают восстанавливать газо- и электроснабжение в подъезде, на который пришелся основной удар. Во всех остальных квартирах есть свет, вода, газ.

- Брянская городская администрация благодарит строительные организации, спецслужбы, УК и волонтеров, которые пришли на помощь людям, попавшим в беду, - говорят в мэрии Брянска.

Если вам нужна консультация или ваша квартира, дом пострадали, сообщите в администрацию Советского района:

+7(4832) 30-68-51, 30-68-55 — отдел ЖКХ;

+7(4832) 74-27-95 — приемная главы районной администрации;

+7(4832) 30-68-60 — диспетчерская администрации (работает в выходные, вечернее и ночное время).

Напомним, в Советском районе Брянска ВСУ в пятницу, 14 августа, нанесли ракетный удар по жилому многоквартирному дому.