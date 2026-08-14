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Происшествия14 августа 2026 8:49

Один человек погиб и шесть ранены: ВСУ ракетами атаковали жилой дом в Брянске

Пострадавшие доставлены в больницу, им оказывают медицинскую помощь
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

При атаке ВСУ ракетами жилого дома в Советском районе Брянска на данный момент один человек погиб и шесть ранены. Об этом в своем канале в МАХе сообщает 14 августа врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

- На данный момент один человек погиб, шесть пострадавших, - написал Егор Ковальчук. - Они доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. В жилом доме возник пожар, ведется ликвидация последствий. Жильцы дома эвакуированы. Оцениваем последствия, восстановление будет организовано.

Напомним, за сутки над Брянщиной уничтожили 262 украинских беспилотника.