Один человек погиб и шесть ранены: ВСУ ракетами атаковали жилой дом в Брянске

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

При атаке ВСУ ракетами жилого дома в Советском районе Брянска на данный момент один человек погиб и шесть ранены. Об этом в своем канале в МАХе сообщает 14 августа врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

- На данный момент один человек погиб, шесть пострадавших, - написал Егор Ковальчук. - Они доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. В жилом доме возник пожар, ведется ликвидация последствий. Жильцы дома эвакуированы. Оцениваем последствия, восстановление будет организовано.

Напомним, за сутки над Брянщиной уничтожили 262 украинских беспилотника.