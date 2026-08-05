В столице проявили интерес к продукции брянского завода «ЛДС»

Фото: пресс-служба завода "ЛДС".

В Москве проявили интерес к продукции брянского завода «Локомотив-Дизель-Сервис». На днях представитель предприятия встретился в столице с руководством одного из центральных спортивных сооружений, на котором проходят не только спортивные состязания, но массовые праздничные шоу и различные общественные мероприятия.

Фото: пресс-служба завода "ЛДС".

- Темой для переговоров была возможное использование в столице техники, изготавливаемой на одном из подразделений нашего завода, - рассказывает директор «ЛДС» Сергей Горелов, - присутствующий на совещании руководитель федеральной структуры, отвечающий за безопасность мероприятий, также заинтересовался нашей продукцией. В настоящее время мы изготавливаем востребованную продукцию, которая прошла испытание не только на заводских полигонах, но в «горячих точках», в том числе Нагорном Карабахе, где их использовали наши миротворцы.

Сергей Горелов также ответил на вопрос о возможности усиления технических параметров этой продукции.

- Необходимое задание дано, оно уже прорабатывается конструкторским бюро нашего завода, - сказал Сергей Иванович.

Напомним, на брянском заводе «ЛДС» нашли артефакт советского времени.