На брянском заводе «ЛДС» нашли артефакт советского времени

Фото: пресс-служба завода "ЛДС".

На заводе «Локомотив-Дизель-Сервис» сейчас идут работы по модернизации и расширению производства. Для этого реконструируют и ремонтируют помещения, построенные еще в советское время.

Фото: пресс-служба завода "ЛДС".

Во время разбора старой штукатурки из стены выпал газетный сверток, в котором оказался полиэтиленовый пакет. Находку отряхнули от цементной крошки и пыли и обнаружили вымпел брянского обкома ВЛКСМ, значки ударников и отличников соцсоревнований, а также депутатский значок, пятикопеечную монету и маленького олимпийского Мишку. Благодаря хорошей упаковке и сухому помещению все артефакты сохранились фактически в идеальном состоянии.

Фото: пресс-служба завода "ЛДС".

- Судя по всему, это привет наших предшественников, которые работали здесь в 80-е годы, - предположил директор завода «ЛДС» Сергей Горелов, которому показали находку, - я застал те времена, когда на производствах активно действовали различные общественные и спортивные организации. Они занимались стимулированием сотрудников, их бытом и социальными вопросами. Вероятно, кто-то из заводских активистов и сделал такую «заначку», в надежде на то, что когда-то она попадёт в руки потомков. Сегодня наш завод продолжает выпуск продукции, которая востребована в различных отраслях экономики и промышленности. Сегодня на производстве уже нет различных заидеалогизированных структур, но мы с уважением относимся к нашей истории. Найденные артефакты займут достойное место в музее предприятия.