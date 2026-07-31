На брянском заводе «ЛДС» хотят возродить производственное соревнование

Фото: Виталий СИМОНЕНКОВ.

На брянском заводе «Локотив-Дизель-Сервис» хотят возродить производственное соревнование между цехами. С таким предложением обратились сотрудники предприятия к своему руководству.

Фото: пресс-служба завода "ЛДС".

- Очень интересное предложение, - говорит директор завода «ЛДС» Сергей Горелов, - поддерживаем это хорошее начинание. Не зря говорят, что всё новое – хорошо забытое старое. Вспомните, в советское время на производствах были социалистические соревнования между структурными подразделениями, между заводами. Кстати, посещая наших партнёров в соседней Беларуси, обратил внимание, что у них сохранилась такое поощрение работников, как размещение на Доске почёта завода. Это не просто вставить фотографию отличившегося сотрудника на всеобщее обозрение, есть регламент и правила – в течение полугода выплачивают повышенную премию, другие стимулы. Со своей стороны подумаем, как это применить и на заводе нашем «Локомотив-Дизель-Сервис», какие правила разработать.

Напомним, Брянский завод «ЛДС» готовит специалистов со студенческой скамьи.