Брянский завод «ЛДС» готовит специалистов со студенческой скамьи

Фото: Виталий СИМОНЕНКОВ.

На брянском заводе "Локомотив-Дизель-Сервис" готовят специалистов со студенческой скамьи. На предприятии решили проблему с кадрами.

На заводе работают современные станки с ЧПУ. Где взять профессиональных специалистов для работы на сложном техническом оборудовании? Ответ на этот вопрос дал руководитель предприятия Сергей Горелов.

Фото: пресс-служба завода "ЛДС".

- Нами принято решение готовить кадры для своего производства, - рассказывает Сергей Иванович. - С одним из высших учебных заведений Брянска у нас заключён договор о сотрудничестве. Теперь по нашему заказу здесь обучаются специалисты, которые продолжают работать на предприятии. Без отрыва от производства. Уже состоялось несколько выпусков. Такая практика показала свою востребованность и актуальность.

Напомним, на брянском заводе "Локомотив-Дизель-Сервис" побывали представители бизнес-сообщества.