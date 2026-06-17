МИД России призвал мировую общественность осудить теракт ВСУ в Брянской области

Мария Захарова. Фото: МИД России.

МИД России призвал международные структуры, национальные правительства и мировую общественность дать честную оценку преступным действиям режима Зеленского и решительно осудить теракт в Брянской области, где ВСУ атаковали автобус с белорусскими детьми. По словам официального представителя МИДа Марии Захаровой, молчание будет означать одобрение теракта и поощрение киевский террористов на совершение новых кровавых преступлений.

МИД России решительно осудил "гнусное преступление режима Зеленского, который вопреки своим лицемерным заявлениям о якобы приверженности защите детей, сознательно подвергает их опасности и без колебания, как это было в Старобельске, делает их мишенью спланированных ударов ВСУ".

Мария Захарова выразила глубокие соболезнования родным погибшей женщины и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим. МИД России находится в прямом контакте с МИДом Белоруссии, который также решительно осудил атаку ВСУ.

Мария Захарова уточнила, что три человека из восьми, один взрослый и двое детей, находятся в тяжелом состоянии. Пострадавших доставили в Брянскую областную больницу, где им оказывают помощь.

Белорусские медики вместе в российскими коллегами будут решать вопрос о транспортировке раненых на родину.