МИД Белоруссии потребовал от украинской стороны исчерпывающих объяснений после атаки ВСУ на автобус с детьми

Фото: МИД Республики Беларусь.

МИД Республики Беларусь решительно осудил атаку ВСУ на гражданский автобус, который перевозил белорусских граждан, в том числе детей.

- Расцениваем это как очередной акт терроризма против мирного населения, - говорят в пресс-службе белорусского МИДа. - Требуем от украинской стороны исчерпывающих объяснений.

В ведомстве обратили внимание на то, что необходимо неукоснительно соблюдать порядок организации выезда организованных групп, особенно детей, на отдых в иностранные государства. Кроме того, в МИДе подчеркнули, что нужно исключить выезд белорусских граждан в зоны конфликтов, боевых действий, а также смежных с ними регионов, каким и является Брянская область.

ВСУ ударили беспилотником по движущемуся автобусу на федеральной трассе А240 в Почепском районе 17 июня. Автобус перевозил 44 пассажира, из них 28 детей. Ребят из детской футбольной команды из Гомеля везли на море в Геленджик, их путь пролегал через Брянскую область.

В результате атаки одна женщина погибла. По данным белорусского Минздрава, восемь человек госпитализированы, из них шестеро детей. Один ребенок находится в тяжелом состоянии.

В Брянск из Минска и Москвы выехали специалисты - реаниматологи, хирурги.

Заявление пресс-службы Министерства иностранных дел Беларуси в связи с происшествием с автобусом с гражданами Беларуси в Брянской области России 17 июня 2026 г. Решительно осуждаем атаку на гражданский автобус, перевозивший белорусских граждан, в том числе детей, в Брянской области Российской Федерации. Расцениваем это как очередной акт терроризма против мирного населения. Требуем от украинской стороны исчерпывающих объяснений. В связи с данным трагическим инцидентом считаем важным отметить следующее. Обращаем внимание на необходимость неукоснительного соблюдения порядка организации выезда групп граждан, в особенности детей, на оздоровление и отдых в иностранные государства. Также подчеркиваем обязательность безусловного исключения выезда граждан в зоны конфликтов, боевых действий и смежных с ними регионов.