Из Белоруссии в Брянск направили три реанимационные бригады для помощи детям после атаки ВСУ

Часть пациентов отправили в Брянскую областную детскую больницу.

Из Белоруссии в Брянск направили три реанимационные бригады, которые смогут при необходимости транспортировать пострадавших при атаке БпЛА на автобус на родину. Бригады дополнены 11 специалистами, которые будут оказывать помощь гражданам Белоруссии на месте. Об этом сообщил министр здравоохранения Белоруссии Александр Ходжаев.

Из Минска в Брянск направились медицинские специалисты республиканского уровня: это анестезиологи-реаниматологи, детские хирурги и специалисты Республиканского центра огнестрельной травмы. Группой руководит первый заместитель министра здравоохранения Елена Богдан.

- В случае принятия решения о транспортировке наших граждан готов вертолет медицинской службы для выполнения задачи, - сказал Александр Ходжаев.

Белорусские медики установили контакт с российскими коллегами на уровне министром здравоохранения. Белорусский Минздрав сотрудничает на месте с департаментом здравоохранения Брянской области, чтобы информация о состоянии пострадавших поступала оперативно.

По информации белорусского Минздрава, в больницах находятся восемь человек, шесть из них дети. Состояние пострадавших различной степени тяжести. Они госпитализированы в больницы Брянской области.

Напомним, 17 июня украинские террористы нанесли удар по движущемуся автобусу, в котором ехали дети из Гомельской футбольной команды. Одна женщина погибла на месте атаки.