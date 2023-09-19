В Брянске в разрушенном взрывом доме отремонтировали крышу

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Володарском районе Брянска в двухэтажном разрушенном взрывом доме по улице 11 лет Октября отремонтировали крышу, завершают ремонт нежилых помещений, общедомовые работы. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Строители уложили корвельный профлист, сделали конек, фановые и вентиляционные трубы, выполнили обрамление чердачных окон, заземление, установили снегозадержатели. Под кровлей продолжают утеплять чердачное пространство.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Теперь подрядчик может перейти к внутренним работам.

- От ремонта мест общего пользования строители постепенно переходят к квартирам, - рассказали в мэрии города. - В них поэтапно штукатурят и шпатлюют стены. Как мы сообщали раньше, в доме полностью заменены инженерные сети.

Напомним, в Володарском районе Брянска взрыв в доме по улице 11 лет Октября прогремел 4 июля. Причину ЧП до сих пор не назвали.