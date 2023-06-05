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НовостиПроисшествия5 июня 2023 6:36

В Володарском районе Брянска в квартире произошел взрыв бытового газа

Прокуратура проводит проверку
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: vk.com.

Фото: vk.com.

В Володарском районе Брянска в квартире произошел взрыв бытового газа. ЧП случилось вечером 4 июня по адресу улица 11 лет Октября, дом 72. В момент происшествия в квартире никого не было, причинен имущественный вред соседним квартирам. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

После хлопка бытового газа на место выезжали прокурор и заместитель прокурора Володарского района Брянска. Работу вели специальные службы. Правоохранители организовали охрану имущества жильцов, временно расположившихся у родственников. Нуждающимся предложили временное проживание в маневренном жилищном фонде. Брянска.

- По данному факту прокуратура Володарского района Брянска организовала проверку, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности, - говорят в надзорном ведомстве. - По итогам при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.