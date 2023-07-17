В Брянске отменили режим ЧС, введенный после взрыва в доме по улице 11 лет Октября

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске отменили режим «Чрезвычайная ситуация», введенный после взрыва в доме по улице 11 лет Октября в Володарском районе. он не действует с девяти часов утра 17 июля. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Специалисты еще не предоставили окончательные официальные результаты экспертизы по дому. Так что причина взрыва пока неизвестна.

Подачу газа и электричества в доме восстановили. Люди возвращаются в свои квартиры. Разрушенные взрывом помещения, а также обще домовое имущество ремонтируют за счет спонсоров.

Напомним, взрыв в доме по улице 11 лет Октября прогремел 4 июля. В Брянске 6 июля ввели режим «Чрезвычайная ситуация». Пострадавшим выплатили компенсации.