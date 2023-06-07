Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске жильцы разрушенного взрывом дома получат по 10 тысяч рублей. С пострадавшими встретился первый заместитель главы Брянской городской администрации Сергей Антошин. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В ближайшее время Следственный комитет завершит работу и станут известны результаты экспертизы от соответствующих служб. После готовности документов, каждый житель дома по решению получит по 10 тысяч рублей. Такое решение приняли власти города. А сейчас пострадавшим предложили на выбор три места для проживания: гостиницы «Турист» и «Брянск» или благоустроенные комнаты городского Комплексного центра социального обслуживания.

Пострадавшие получат не только бесплатное проживание, но и питание. На это горадминистрация выделила на каждого человека 913 и 415 рублей соответственно. Пять семей уже подали заявления на размещение.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Тем временем бригады рабочих вместе с отрядом спасателей разбирают в разрушенном доме завалы, поврежденные перекрытия и стены. Весь строительный мусор загружают в машины и вывозят.

Обследование дома проведет независимая лицензионная компания. Эксперты ответят на вопрос: целесообразно ли восстанавливать дом? Также специалисты оценят и имущественный ущерб.

Напомним, ЧП произошло 4 июня в Володарском районе Брянска на улице 11 лет Октября в доме №2 . Взорвался водонагревательный прибор. По счастливой случайности люди не пострадали.

После происшествия 6 июня в Брянске объявили режим чрезвычайной ситуации.