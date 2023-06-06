Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске после взрыва в квартире ввели режим чрезвычайной ситуации. Постановление 6 июня подписал заместитель главы Брянской городской администрации Сергей Антошин. Об этом сообщают в мэрии города.

Инцидент произошел 4 июня в Володарском районе на улице 11 лет Октября в доме №2. Взрыв повредил и соседние квартиры.

- Эксперты УМВД и Следственного комитета устанавливают причину взрыва, - сказал начальник Управления по делам ГОЗНТЧС города Брянска Андрей Скляр.- Предстоит выяснить, что это было: техническая неисправность или нарушение правил эксплуатации водонагревательного прибора. По результатам экспертизы будут установлены виновники ЧС.

Со своей стороны городская администрация проводит аварийно-восстановительные и другие неотложные работы. Пострадавших обеспечили жильем и питанием. Все расходы на себя взяла горадминистрация.