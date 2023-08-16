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Происшествия16 августа 2023 13:37

В Брянской области уничтожили пять украинских диверсантов

В очередной раз пресекли попытку проникновения украинской ДРГ
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

В Брянской области 16 августа в семь часов утра в очередной раз пресекли попытку проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы в составе шести боевиков. Об этом сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз на своей странице ВКонтакте.

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

Боевиков удалось остановить благодаря слаженным совместным действиям подразделений Министерства обороны Российской Федерации и Пограничного управления ФСБ России по Брянской области.

- Пять диверсантов уничтожены, - рассказал глава брянского региона. - Спасибо нашим защитникам!

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

Напомним, 15 августа в Брянской области пресекли попытку проникновения украинской ДРГ. Вооруженные Силы Российской Федерации, а также ПУ ФСБ России по Брянской области и спецподразделения управления Росгвардии остановили украинских диверсантов в районе Села Курковичи Стародубского муниципального округа.

Во время проникновения украинских диверсантов на территорию Брянской области пострадал работник сельзохпредриятия. Мужчину доставили в больницу

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