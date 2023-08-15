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Происшествия15 августа 2023 15:34

В Брянской области во время проникновения украинских диверсантов пострадал работник сельзохпредриятия

Мужчину доставили в больницу
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

В Брянской области во время проникновения украинских диверсантов пострадал работник сельзохпредриятия. Об этом сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз на своей странице ВКонтакте.

- По уточненной информации, в результате действий украинских националистов пострадал работник сельхозпредприятия, - рассказал глава брянского региона. - В настоящее время он доставлен в районную больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Напомним, 15 августа в Брянской области пресекли попытку проникновения украинской ДРГ. Вооруженные Силы Российской Федерации, а также ПУ ФСБ России по Брянской области и спецподразделения управления Росгвардии остановили украинских диверсантов в районе села Курковичи Стародубского муниципального округа .

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