Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

В Брянской области во время проникновения украинских диверсантов пострадал работник сельзохпредриятия. Об этом сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз на своей странице ВКонтакте.

- По уточненной информации, в результате действий украинских националистов пострадал работник сельхозпредприятия, - рассказал глава брянского региона. - В настоящее время он доставлен в районную больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Напомним, 15 августа в Брянской области пресекли попытку проникновения украинской ДРГ. Вооруженные Силы Российской Федерации, а также ПУ ФСБ России по Брянской области и спецподразделения управления Росгвардии остановили украинских диверсантов в районе села Курковичи Стародубского муниципального округа .