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В Брянской области пресекли попытку проникновения украинской ДРГ. Вооруженные Силы Российской Федерации, а также ПУ ФСБ России по Брянской области и спецподразделения управления Росгвардии остановили украинских диверсантов районе Села Курковичи Стародубского муниципального округа . Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз.

- Предотвращена попытка проникновения украинской ДРГ на территорию Российской Федерации, - сказал глава брянского региона. - Спасибо нашим защитникам! Пострадавших нет. В результате обстрела со стороны ВСУ погибло одно животное сельхозпредприятия, имеются частичные повреждения производственных помещений, автомобиля.