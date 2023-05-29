Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Володарском районе Брянска строят военный госпиталь на 150 коек. Госпиталь представляет собой медицинское учреждение из нескольких корпусов с собственной вертолетной площадкой. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Строительство учреждения продолжают. Приняли решение продлить и расширить дорогу, ведущую к Брянской психиатрической больнице и госпиталю.

Решат вопрос и с водопроводом. Также городские власти выберут площадки в Володарском районе, где можно будет построить жилье для сотрудников госпиталя.

Напомним, в июле 2022 определили место для для размещения военного госпиталя. А в феврале этого года представили проект военного госпиталя на 150 коек.