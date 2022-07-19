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Общество19 июля 2022 8:22

В Брянске определили место для размещения военного госпиталя

Сейчас здесь находится областная психиатрическая больница №1
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: официальный сайт Брянского городского Совета.

Фото: официальный сайт Брянского городского Совета.

В Брянске определили место для размещения военного госпиталя. Он будет находиться в пределах земельного участка на улице Салтыкова-Щедрина около дома № 1а. Депутаты горсовета рассмотрели предложения по этому адресу установить зону для учреждений здравоохранения и соцобеспечения. Об этом сообщают в пресс-службе Брянского горсовета.

По этому адресу сейчас находится Брянская областная психиатрическая больница №1.

В связи с этим внесут изменения в Правила землепользования и застройки города Брянска – в карту градостроительного зонирования.

Кроме того, изменят приаэродромную территорию действующего аэропорта. Если раньше она включала в себя Бежицкий, Володарский и Фокинский районы города, то теперь будет находиться только на территории Брянского района. Это сделают для того, чтобы привести Правила землепользования и застройки Брянска в соответствие с законом.