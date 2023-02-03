Фото: А.Н. МАКАРОВ, vk.com.

Брянцам представили проект военного госпиталя на 150 коек. Фото проекта лечебного учреждения опубликовал на своей странице ВКонтакте глава Брянской городской администрации Александр Макаров.

- Думаю брянцам будет интересно увидеть проект этого лечебного учреждения, -написал Александр Николаевич.

Напомним, в Брянске до конца 2023 года возведут новый военный госпиталь. Он будет расположен на улице Салтыкова-Щедрина в Володарском районе и включать комплекс зданий.