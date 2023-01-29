В Брянске до конца 2023 года возведут новый военный госпиталь

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В Брянске до конца 2023 года построят новый военный госпиталь на 150 мест. Он будет расположен на улице Салтыкова-Щедрина в Володарским районе. Под медицинский комплекс выделили площадку в 109 тысяч квадратных метров.

- На месте выполнили экологические и геодезические изыскания, разрабатываем котлованы под будущие корпуса, прокладываем временные дороги, сети водо- и электроснабжения, - говорит руководитель проекта Святослав Ивахненко. - Завершаем обустройство бытового городка. На площадке трудятся 45 человек и 25 единиц тяжелой техники.

Новый госпиталь будет включать комплекс зданий. Это лечебно-диагностический корпус, административно-поликлинический блок, палатный модуль на 120 коек и инфекционный корпус на 30 мест. На территории возведут столовую, вертолетные площадки, трансформаторные подстанции, очистные сооружения, водозабор, газовую котельную, станцию медицинских газов, гаражи, КПП, прачечную, сообщают в пресс-службе Военно-строительной компании.

Построенный объект передадут медикам Брянского гарнизонного военного госпиталя. Строители завершат работы в ноябре этого года.

Пересыльный пункт на Галерной горе, сейчас это улица Красноармейская, появился в 1706-1708 годах при подготовке к русско-шведской войне. Пристань на Десне позволяла эвакуировать раненых вглубь страны. Затем начал работать лазарет. В 1816 году его переименовали в полугоспиталь. Император Александр I побывал здесь в 1823 году и остался доволен работой персонала.

Госпиталь использовали во время Первой мировой войны. Во время Великой Отечественной с 1941 по 1945 годы (с перерывом на оккупацию) здесь получили помощь более 35 тысяч раненых и больных.