В Брянской области совершили попытку теракта на нефтепроводе «Дружба»

Фото: "Транснефть".

В Брянской области 10 мая совершили попытку теракта на нефтепроводе «Дружба». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя "Транснефти" Игоря Демина.

Он подтвердил совершение попытки теракта на системе нефтепроводов «дружба» на наливном пункте "Брянск".

- Да, действительно сегодня ранним утром была попытка совершения террористического акта в отношении системы нефтепроводов "Дружба" на наливном пункте "Брянск", - сказал Игорь Демин ТАСС, - В результате никто не пострадал. Обстоятельствами произошедшего занимаются компетентные органы.

Напомним, уже несколько раз сообщали об обстрелах нефтепровода "Дружба" и его инфраструктуры со стороны ВСУ. Один произошел 21 марта. А еще раньше, 15 марта, на нефтепроводе «Дружба» находили взрывные устройства. Пострадавших среди людей также не было.