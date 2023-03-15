В Брянской области на нефтепроводе «Дружба» нашли взрывные устройства

Фото: "Транснефть".

В Брянской области на нефтеперекачивающей станции (НПС) "Новозыбков" трубопровода "Дружба" нашли взрывные устройства. Сама станция не пострадала. Об этом ТАСС сообщил представитель компании Игорь Демин.

По его сообщению, взрывные устройства на территории нефтеперекачивающей станции "Новозыбков" обнаружили вчера вечером и сегодня утром в разрушенных пластиковых корпусах непромышленного производства с поражающей боевой частью в виде стальных шариков.

- Предположительно, разрушение корпусов произошло после удара о землю при падении с дронов, - рассказал ТАСС Игорь Демин. - А сегодня в полдень было замечено, как с БПЛА сброшено еще одно взрывное устройство, вероятно аналогичное двум предыдущим".

Сама станция не пострадала. В течение всего 2023 года НПС "Новозыбков" перекачку нефти не осуществляет.

Игорь Демин предположил, что целью злоумышленников была не разрушение объекта, а убийство людей. Ведутся следственные действия.