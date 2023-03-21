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НовостиПроисшествия21 марта 2023 13:10

В Брянской области украинский беспилотник вновь атаковал нефтепровод «Дружба»

Пострадавших среди людей нет
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: "Транснефть".

Фото: "Транснефть".

В Брянской области украинский беспилотник вновь атаковал территорию НПС «Новозыбков» АО «Транснефть». Об этом сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз на своей странице ВКонтакте.

- Пострадавших нет, - рассказал глава региона. - Оперативные службы работают на месте.

Для обеспечения безопасности на время проведения оперативных мероприятий отключили электроэнергию в населенных пунктах Мамай, Тростань, Дружба, Сновское, Дубровка. После проведения оперативно-следственных мероприятий энергоснабжение возобновят.

Напомним, на нефтеперекачивающей станции (НПС) "Новозыбков" трубопровода "Дружба" 15 марта находили взрывные устройства.