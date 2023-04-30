Жителям Брянской области показали фотографии после ночного обстрела Суземки

Фото: "Подслушано Суземка", vk.com.

Жители Брянской области показали фотографии после ночного обстрела Суземки. Снимки опубликовал один из подписчиков ВКонтакте.

В комментариях поясняют, что разрушенные дома находятся на улицах Партизанской и Пролетарской.

- И это все происходит ночью, когда спят люди, - пишет одна из пользователей соцсети в комментариях. - Хотя они уже давно мирно не спят, а сидят ночами в подвалах. Бедные дети.

Фото: "Подслушано Суземка", vk.com.

Напомним, брянский поселок Суземка 30 апреля трижды атаковали украинские ВСУ. В результате погибли два мирных, жителя. Полностью уничтожен один жилой дом. Пару домов разрушены частично.

Фото: "Подслушано Суземка", vk.com.