Жителям Брянской области показали фотографии после ночного обстрела Суземки

Фото: "Подслушано Суземка", vk.com.
Жители Брянской области показали фотографии после ночного обстрела Суземки. Снимки опубликовал один из подписчиков ВКонтакте.
В комментариях поясняют, что разрушенные дома находятся на улицах Партизанской и Пролетарской.
- И это все происходит ночью, когда спят люди, - пишет одна из пользователей соцсети в комментариях. - Хотя они уже давно мирно не спят, а сидят ночами в подвалах. Бедные дети.
Фото: "Подслушано Суземка", vk.com.
Напомним, брянский поселок Суземка 30 апреля трижды атаковали украинские ВСУ. В результате погибли два мирных, жителя. Полностью уничтожен один жилой дом. Пару домов разрушены частично.
Фото: "Подслушано Суземка", vk.com.
Фото: "Подслушано Суземка", vk.com.