Столичный суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте заместителей брянского губернатора Кулешовой и Егоровой

Фото: скриншот видео официального телеграм-канала столичных судов общей юрисдикции.

Басманный районный суд Москвы 30 марта удовлетворил ходатайство следователя об аресте временно исполняющих обязанности заместителей губернатора Брянской области Татьяны Кулешовой и Елены Егоровой до 28 мая. Их обвиняют по статье «Дача взятки должностному лицу в особо крупном размере». Об этом сообщают на официальном телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

Защите отказали в ходатайстве об избрании для обвиняемых иной меры пресечения.

Напомним, СК потребовал арестовать заместителей брянского губернатора Егорову и Кулешову. В четверг, 30 марта, в Басманный суд Москвы поступило ходатайство следствия о заключении под стражу временно исполняющих обязанности заместителей губернатора Брянской области Елены Егоровой и Татьяны Кулешовой. Их обвиняют даче особо крупной взятки.

По сообщению правоохранителей, сумма взятки составила 4,4 миллиона рублей. Деньги передали через посредников. Их тоже установили и задержали.

Фото: скриншот видео официального телеграм-канала столичных судов общей юрисдикции.

Татьяна Кулешова вступила в должность врио заместителя губернатора Брянской области 28 апреля 2021 года. Она координировала деятельность в сфере образования, науки и культуры области. А в апреле 2022 года на пост врио заместителя губернатора Брянской области назначил и Елену Егорову. Она курировала образование, науку и культуру. Раньше эти сферы были закреплены за Татьяной Кулешовой.

Напомним, о задержании заместителей брянского губернатора стало известно в среду, 29 марта.